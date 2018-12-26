Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bir tatil haberi de Konya'dan

Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.