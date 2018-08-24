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Yozgat TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ Yozgat ev fiyatları 2018

TOKİ Türkiye geneli satış projeleri. TOKİ projeleri. Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Yozgat'ta 221 konut inşaa edecek. Yozgat TOKİ konutlarının başlangıç fiyatı 97 bin TL, en düşük taksit tutarı 323 TL. TOKİ Yozgat konutlarına son başvuru tarihi ise 28 Eylül 2018. Yozgat TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapılabilmekte.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:11
Yozgat TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ Yozgat ev fiyatları 2018

TOKİ Türkiye geneli satış projeleri. TOKİ projeleri. Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Yozgat'ta 221 konut inşaa edecek. Yozgat TOKİ konutlarının başlangıç fiyatı 97 bin TL, en düşük taksit tutarı 323 TL. TOKİ Yozgat konutlarına son başvuru tarihi ise 28 Eylül 2018. Yozgat TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapılabilmekte.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE GENELİ TOKİ SATIŞLARI

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:11
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