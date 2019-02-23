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Yozgat Şehir Hastanesi ABD'de büyük beğeni topladı

Turkcell’in bilgi teknolojileri altyapısı ile donatılan ve “Seviye 7 Tam Dijital Hastane” olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amerika’daki HIMSS 2019’da geleceğin örnek hastaneleri arasında gösterildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:54
Yozgat Şehir Hastanesi ABD'de büyük beğeni topladı

Turkcell’in bilgi teknolojileri altyapısı ile donatılan ve “Seviye 7 Tam Dijital Hastane” olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amerika’daki HIMSS 2019’da geleceğin örnek hastaneleri arasında gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya sağlık standardizasyonu kapsamında Seviye 7 Akreditasyonunu alarak bu alandaki Avrupa’nın ilk Dijital Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, yurt dışında ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen ve bilgi teknolojileri altyapısı Turkcell tarafından sağlanan Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika’da düzenlenen Sağlık IT Kongresi HIMSS 2019’un (Healthcare Information Management System Society-Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) açılış töreninde, geleceğin dijital sağlık kuruluşları arasında gösterildi.

 

- “Her adımında Türk mühendislerinin imzası var”

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları kaydetti:

“Turkcell olarak Endüstri 4.0 döneminde Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa’nın bu ilk dijital hastanesinde, altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlem Turkcell tarafından yürütülüyor. En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyoruz.

Türk mühendislerinin geliştirdiği altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerimiz sayesinde, dünyanın önde gelen kurum kuruluşlarınca övgüyle karşılanmak, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Özellikle sağlıkta dijitalleşme konusunda Turkcell önderliğinde Türkiye’ye ve tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi bu alanda hem bizim gözbebeğimiz hem de dünyanın en saygın dijital sağlık kuruluşlarından biri olarak adını yazdırdı.”

Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanında en yüksek standart olarak kabul edilen HIMSS Stage 7 akreditasyonunu geçen aylarda alma başarısı göstermişti. En yeni standartlara göre Seviye 7 Akreditasyonu’nu alan Avrupa'da ilk hastane de Yozgat Şehir Hastanesi olmuştu. Kurum böylece dünyada bu seviyeye sahip 30 hastaneden biri olarak yer almıştı.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:54
  1. Turkcell
  2. Yozgat Şehir Hastanesi

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