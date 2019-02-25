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Yozgat halkının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktı!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Görüyorum ki muhalefette çok enteresan bir telaş ve bir araya gelme var. Olmazların bir araya geldiği hal var. Biz bu seçimden de bu kenetlenmiş halimizle galip çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
Yozgat halkının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktı!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Görüyorum ki muhalefette çok enteresan bir telaş ve bir araya gelme var. Olmazların bir araya geldiği hal var. Biz bu seçimden de bu kenetlenmiş halimizle galip çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde konuşan Zengin, Yozgat'ta bulunmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Özellikle kadınlara hitap etmek istediğini belirten Zengin, şöyle konuştu:

"AK Parti kadınların sırtında yükselen bir parti. Biz senelerce bu ülkede çile çekmiş kadınlarız. Bu ülkede 30 yıl üniversiteye alınmadık, siyaset yaptırılmadık, devlet memuru olamadık. Hayatımız işkenceyle geçti desek ruhen, manevi olarak doğrudur. Çünkü hayallerimizin önüne engeller koydular. Bugün, eğer burada sizlere hitap ediyorsam bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ben Türkiye'de şahsımın hiçbir önemi yok ilk başörtülü grup başkanvekiliyim. Bu kadar uzun zamandan sonra kardeşlerimiz mücadeleden sonra meclis üyesi oldular, milletvekili oldular, devamında mecliste önemli görevler üstlendiler. Buraya gelmemiz başta kadınlarımız olmak üzere sizlerin, tüm kardeşlerimizin hiçbir karşılık beklemeden manevi gayretleriyle olan şeylerdir. O yüzden her birinize tek tek teşekkür ediyorum."

Zengin, insanların yapılanları unuttuğunu dikkati çekerek, "Binalar üniversiteler bunlar da unutulabiliyor ama bana sorarsanız, hiç unutmamız gereken şey 'hikayemiz'. Nereden nereye geldik. Neleri yaptık, neleri yapamadık. Bugün geldiğimiz manada Türkiye, sadece kendi ülkesi için değil bölge için dünya için örnek bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Zengin, "Sadece 1 ayımız var, çok az bir zaman. Görüyorum ki muhalefette çok enteresan bir telaş ve bir araya gelme var. Olmazların bir araya geldiği hal var. Biz bu seçimden de bu kenetlenmiş halimizle galip çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Yozgat'ın kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ve genciyle yiğitlerin şehri olduğunu söyledi.

Yozgat halkının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Nice badireler atlattık. Milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, ekonomik saldırılarla gelenler, 15 Temmuz'da ülkeyi işgal etmeye çalışanlara Yozgatlı, yüreğiyle heyecanıyla bayrak sevdasıyla haykırdığı Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Şimdi inanıyoruz ki 31 Mart'ta da aynısını yapacak Yozgat. İnşallah 31 Mart'ta Yozgat'tan her daim olduğu gibi tüm Türkiye'ye bir mesaj vereceksiniz. Yürekten inanıyorum."

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise Türkiye'nin lideri AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yozgat'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Biz Yozgatlılar her şeyden önce kimin ardından yürüdüğümüze, hangi istikamette yürüdüğümüze, kimleri sevdiğimize, kimlerle arkadaş olduğumuza çok dikkat eden insanlardan oluşuyoruz. 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyen anlayıştayız. Yozgatlıların yol arkadaşı sevdikleri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biliyoruz ki Türkiye'nin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Yozgatlıların samimi bir yol arkadaşı ve sevenidir. Yozgat'ımızın dört bir yanı Cumhurbaşkanımızın eserleriyle doludur.

AK Partili dönemde Yozgat kazandı, Yozgat kalkındı, Yozgat büyüdü, Yozgat gelişti ve değişti. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın Yozgatlılara emanetleri olan belediye başkanlarımıza sahip çıktığınız takdirde yeni dönemde de Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile kazanmaya, değişmeye, kalkınmaya, gelişmeye ve her alanda büyümeye Allah'ın izniyle devam edecektir. Bunda bizim hiç tereddüdümüz yoktur."

 

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
  3. AK Parti Yozgat Mitingi
  4. Bekir Bozdağ

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