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Yozgat Et ve Süt Kurumu’nda Süt bölümünün ihalesi bu yıl yapılması planlanıyor

Yozgat Et ve Süt Kurumu’nda süt bölümünün de hizmete girmesi için çalıştıklarını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ihale için 3 milyon 800 bin lira ödenek ayrıldığını ve bu yıl içerisinde süt bölümünün ihalesini yapmak istediklerini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 12:16
Yozgat Et ve Süt Kurumu’nda Süt bölümünün ihalesi bu yıl yapılması planlanıyor

Yozgat Et ve Süt Kurumu’nda süt bölümünün de hizmete girmesi için çalıştıklarını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ihale için 3 milyon 800 bin lira ödenek ayrıldığını ve bu yıl içerisinde süt bölümünün ihalesini yapmak istediklerini söyledi.


Yozgat Et ve Süt Kurumunda işçilerle bir araya gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İşçilerin sorun ve isteklerini dinledi. Başer, Yozgat’ta kurumun et bölümünün çalıştığını süt bölümünün ise hizmete girmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Süt bölümü için 38 milyon liralık bir yatırım gerektiğini ve bunun için de 3 milyon 800 bin lira ihale için ödenek ayrıldığını vurgulayan Başer, “Daha sonra yapılan hesaplamada süt bölümü için 75 milyon lira gerektiği anlaşıldı. İnşallah bu yıl içerisinde bunun ihalesini yapmak istiyoruz" dedi.


Başer, Yozgat’ı tarım ve hayvancılığın merkezi haline getireceklerini söyleyerek “Son dönemde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden en fazla yararlanan illerin başında Yozgat geliyor. Bu yatırımlarla et ve süt üretiminde büyük artış gözlenmektedir. Et Süt Kurumumuzun süt bölümünün de açılması tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Biz Yozgat’ı tarım ve hayvancılığın merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanı yardımcımız, Bakanımız, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Yeni cezaevi yolu ihalesi yapıldı


Yozgat’ta yapımı devam eden yeni cezaevi yolunun ihalesinin yapıldığını da belirten Başer, "Cezaevi inşaatı tamamlanmak üzere müteahhit firmadan kaynaklanan nedenlerle açılışı gecikti. İnşallah mayıs, haziran gibi hizmete açılacak. Cezaevi yolunun da genişletilmesi için ihalesi yapıldı ve önümüzdeki günlerde yol çalışması da başlayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:16
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