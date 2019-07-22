Yozgat dört yol kavşağında asfalt çalışması başladı

Karayolları Yozgat Şube Şefliği tarafından dört yol kavşağında asfalt çalışması başlatıldı.

Yozgat dört yol mevkiinde asfalta oluşan çökme, çatlama ve yağmur suyu hattının çalışmaması nedeniyle karayolları tarafından çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri bugün itibariyle yağmur suyu hattında oluşan tıkanmayı açarak üzerini sıcak asfalt ile kapatacak. Yarın ise dört yol kavşağında asfalt çalışmasına başlayacak. 3 gün sürecek olan çalışmalar sonunda dört yol kavşağı ulaşıma tekrardan açılacak.

Dört yol mevkiinde başlayan çalışmalar dolayısıyla trafik akışı ise trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanıyor.