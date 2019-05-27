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Yozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:09
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Salih Karacabey’den devraldı.


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim törenine üniversite dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda idari personel katıldı.


Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yeni bir döneme girdiklerini ve bu atamanın bir nöbet değişimi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu nöbet değişiminin ülkeye, bölgeye, Yozgat’a ve Bozok Üniversitesine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Karadağ, “Rektörlük makamını devraldığım bu andan itibaren üniversitemizi ekip ruhuyla, adalet ve ehliyet merkezli bir katılımcı yönetim anlayışıyla çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağım. Şahsıma takdir edilen bu görevin yüklemiş olduğu ağır sorumlulukların farkındayım. Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, Yozgat Bozok üniversitemizi “marka üniversite” yapmaktır. Üniversitemizi önce Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri, sonra dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek gayesinde olacağız. Yaptığımız araştırma çalışmalarıyla, yetiştirdiğimiz öğrencilerle, topluma sağladığımız katkıyla ve oluşturacağımız pozitif etkiyle, diğer kurumlara da öncü olmayı amaçlıyoruz” dedi.


Üniversitelerin şehirden kopuk olamayacağını da dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat’ımızı “marka şehir” yapmak için halkın ve kentin sorunlarına duyarlı bir kurum olacağız. Ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Toplumla iç içe olacağız. Sivil toplum örgütlerimizle, sanayicimizle, esnafımızla, çiftçimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla işbirliği ve iletişim içinde olarak inşallah üniversitemizi çok daha ileriye, çok daha güzele hep birlikte taşıyacağız. Bozok Üniversitesi’ni Türkiye’de ve yurtdışında hep birlikte yükselen bir değer haline getirmek için çok çalışacağız. Üniversitemizi bugünlere taşıyan emeklerini asla unutamayacağımız, daima minnet ve şükranla yâd edeceğimiz başta Rektör Prof. Dr. Sayın Salih Karacabey olmak üzere üniversitemizi kurulduğu günden bugünlere getiren, yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Salih Karacabey ise rektör atamasının Yozgat’a ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulunarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Salih Karacabey, düzenlenen törenin ardından akademik ve idari personel ile vedalaşarak Yozgat’tan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:09
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