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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse mazbatasını aldı

AK Parti’den Yozgat Belediye Başkanlığına seçilen Celal Köse, mazbatasını aldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:19
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse mazbatasını aldı

AK Parti’den Yozgat Belediye Başkanlığına seçilen Celal Köse, mazbatasını aldı.


Yozgat Adliyesine giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Fatma Ak’tan mazbatasını alan Köse, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Köse törenin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek “120 gün boyunca uzun bir propaganda süreci geçirdik Rabbime hamdolsun ki teşkilatlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ile birlikte zafere ulaştık. Bugün de 120 günlük propaganda süremizin sonucu olarak ta milletimizin bize tevdi ettiği mazbatamızı görevimizi burada hep birlikte şahsımız olarak teslim aldık. İnşallah bundan sonra hizmet etme zamanı. Biz sorumluluğumuzun gayret bilincindeyiz. Milletimizin üzerimize yüklediği yükün farkındayız. İnşallah yılmadan, bıkmadan milletimize hizmet etmek için bizler gecemizi gündüzümüze katıp terimizin son damlasına kadar Yozgatımız’a, hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:19
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