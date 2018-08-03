Halil Söyletmez kimdir? Halil Söyletmez nereli?  Youtuber Halil Söyletmez hastaneye mi kaldırıldı sağlık durumu nasıl?

Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapan Halil Söyletmez kimdir, Çektiği videolarla sosyal medya fenomeni olan ve şimdilerde youtuber'lik ve film çeken Halil Söyletmez ile ilgili bugün sosyal medyada öldüğüne dair başlık açıldı. Halil Söyletmez öldü mü?

Halil Söyletmez'in popülerlik serüveni, ilk kez 2013 yılında, henüz yurt dışında kullanılmakta olan Vine uygulamasını denemesiyle başlamıştır. Kullanıcılarına 6 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı sağlayan Vine uygulamasıyla çektiği amatör videolarında, “Kolpaçino” filminden aldığı replikli dikkat çekmiştir. Tanınmaya başlayınca; snapchat, twitter ve instagram paylaşımlarıyla yoluna devam etmiştir. Sonrasında, açtığı Youtube kanalı ile kariyerini yükseltmiş ve Halil Söyletmez adına Facebook üzerinde birçok fan sayfası açılmıştır. 1 milyondan fazla takipçisi olan yetenekli vine fenomeni; bir dönem, ünlü isim ve markalara sosyal medya uzmanı olarak hizmet vermiştir. Açtığı bir younow yayınında, 6000 TL bağış toplayarak rekor kırmıştır. Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir. Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.

"YİYELİM BAKALIM SERUM"

Halil Söyletmez öldü mü sorusu Twitter'da TT olunca insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Halil Söyletmez'e neler olduğu sosyal medyada merak edilmeye başladı. Sosyal medya fenomeni olan Halil Söyletmez'le ilgili çıkan ölüm haberlerinin doğru olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı. Hastaneden serumlu fotoğrafını paylaşan Halil Söyletmez, mesajında "Yiyelim bakalım. Serum" yazdı. Daha sonra Twitter'da #HalilSöyletmezÖldü hashtag'ini görünce "Manyak mısınız" mesaj yazdı.