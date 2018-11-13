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YouTuber Emre Özkan öldü mü? Emre Özkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Video programı YouTube üzerinden çektikleri videolarla binlerce takipçiye ulaşan YouTuber’den Emre Özkan’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Emre Özkan kimdir? Emre Özkan nereli ve kaç yaşındaydı? Emre Özkan neden öldü?

13 Kasım 2018 Salı 19:14
YouTuber Emre Özkan öldü mü? Emre Özkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Video programı YouTube üzerinden çektikleri videolarla binlerce takipçiye ulaşan YouTuber’den Emre Özkan’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Emre Özkan kimdir? Emre Özkan nereli ve kaç yaşındaydı? Emre Özkan neden öldü? 

1993 yılında Samsun’da dünyaya gelen Youtuber Emre Özkan, İstanbul Bağcılar’da yaşamaktaydı. Emre Özkan’ın 13 Kasım’da öldüğü öğrenildi. Emre Özkan’ın ölüm nedenine ilişkin açıklama geldi.

Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti. Peki Emre Özkan kimdir? İşte Youtuber Emre Özkan biyografisi...

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur. 15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:14
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