Youtube'dan flaş hamle! 25 milyon doları gözden çıkardı

Bu yılın başlarında bir haber yayınında YouTube, kendi bünyesinde yayınlanan asılsız haberlerle mücadele edecek gazetecileri ve yayıncıları desteklemek amacıyla bir kampanya başlattığını ve bu kampanya için 25 milyon dolar fon ayırdığını duyurdu.

YouTube’a eklenecek yeni özellikler ve güncellemeler konusunda tavsiyede bulunacak sosyal medya uzmanlarından ve haber kuruluşlarından bir takım oluşturmayı hedefleyen YouTube, hali hazırda Vox Medya, Brezilya Radyo İstasyonu, Jovem Pan ve India Today ile işbirliği içerisinde. Fonun bir kısmı, YouTube bünyesinde çalışan yeni personeller yetiştirmek ve video prodüksiyon yeteneklerini geliştirmek için haber kuruluşlarına verilecek hibeler için de kullanılacaktır. Fon aynı zamanda haber yayıncılarıyla birlikte çalışan YouTube ekibini genişletmek için de kullanılacaktır.



YouTube, 2016 Başkanlık Seçimleri, Sandy Hook Katliamı ve Parkland Okul Saldırısı gibi olayların yanı sıra özellikle Neil Armstrong’un aya inişi gibi tarihsel konularla ilgili komplo teorilerinin ve asılsız görüntülerin çoğalmasından dolayı eleştiriliyor. Geçtiğimiz Mart ayında, YouTube CEO'su Susan Wojcicki, South by Southwest panelinde YouTube'u daha güvenilir bir bilgi kaynağı haline getirmek için yeni vaatler sundu ve “Bu yıl ortaya atılan asılsız pek çok haberden sonra kullanıcılara doğru ve dürüst haberler iletebilmenin ne kadar elzem olduğunu farkettik” açıklamasında bulundu.



YouTube'dan büyük iş birlikleri!



Facebook’un yayıncı ve haberci kadrosunu genişleterek sahte haberlerle mücadele etme girişimine benzer şekilde, YouTube da kullanıcılarının bir videonun güvenilir bir kaynaktan olup olmadığını hızlı bir şekilde görmesine yardımcı olmak için son dakika haberleri, manşetler içeren videolarda güvenilir kaynaklardan kaynakça gösterme zorunluluğu getirecek.

Wikipedia, Encyclopedia Britannica gibi tarafsız internet ansiklopedileriyle iş birliği yapmaya başlayan Youtube, Oklahoma Bombalaması da dahil olmak üzere “yanlış tanıtılan, çok duyulmuş” tarihi olaylar hakkındaki yanlış anlaşılmaları da düzeltebilmeyi hedefliyor.



Diğer yeni özellikler arasında, 25 güvenilir Amerikan medya kuruluşunda yayınlanan haberlerin YouTube uygulamasındaki “Haberler” sekmesinde en üstte sıralanması da yer alıyor .YouTube’un ara yüzünde bulunan “Son Dakika Haberleri” ve “En Çok Okunan Haberler” sekmeleri henüz yalnızca ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Hindistan, Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Nijerya olmak üzere 17 ülkede kullanılabilir durumda. Önümüzdeki aylarda bu sayıyı iki katına çıkartılacak.



Youtube, ayrıca gençlerin medya farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak adına Poynter Institute’e bağlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan MediaWise'i destekliyor ve John Green, Ingrid Nilsen ve Mark Watson dahil olmak üzere genç izleyiciler arasında popüler olan YouTube İçerik Oluşturucuları ile çalışıyor.