YouTube hangi videolara yasak getirdi

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, her videonun yayınlamasına göz yumduğu için site neredeyse çöp yığını haline gelmişti. YouTube sonunda şikayetleri dikkate aldı ve bazı videoların yayınlanmasına yasak getirdi. Peki YouTube’da hangi videoları paylaşmak yasak?

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı. Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı. YouTube’dan yapılan açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi.