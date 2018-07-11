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YouTube'un Android uygulamasına 'Gizli Mod' özelliği getirildi

Google bir süredir YouTube uygulamasında test ettiği "Gizli Mod" özelliğini sonunda tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Artık izleme ve arama geçmişinizi kolayca devre dışı bırakabileceksiniz.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
YouTube'un Android uygulamasına 'Gizli Mod' özelliği getirildi

Arama devi Google nihayet YouTube'un Android uygulamasına izleme ve arama geçmişinizi tek dokunuşla devre dışı bırakmanızı sağlayacak "Gizli Mod" özelliğini ekledi. Söz konusu özelliği aktif duruma getirebilmek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açarak "Gizli Modu aç" seçeneğine dokunmanız yeterli.

Gizli modu ilk kez etkinleştirdiğinizde özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan ve aşağıdaki ifadelerin yer aldığı bir mesaj kutusu göreceksiniz:
 
"Gizli modu kapattığınızda veya etkin durumdan çıktığınızda, bu oturumdaki etkinlikleriniz temizlenir ve son kullandığınız hesaba dönersiniz. İşvereniniz, okulunuz veya internet servis sağlayıcınız etkinliğinizi görmeye devam edebilir."


Gizli modu hemen kullanabilirsiniz

Gizli moda geçebilmeniz için "ANLADIM" seçeneğine dokunmanız gerekecek. Gizli modu kapattıktan sonra oturumunuzdaki etkinliğiniz temizlenecek ve hesabınız normal durumuna geri dönecek.
 
Android cihazınıza yüklü YouTube uygulamasını Google Play Store üzerinden güncelleyerek herkesin kullanımına sunulan bu özellikten hemen faydalanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
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