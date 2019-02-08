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YouTube'a Rusya'nın siyasi talebine boyun eğmeme çağrısı

08 Şubat 2019 Cuma 14:43
YouTube'a Rusya'nın siyasi talebine boyun eğmeme çağrısı
ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), video paylaşım sitesi YouTube'a, Rusya'nın taleplerine boyun eğmeme çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Kırımlı aktivist ve insan hakları savunucusu Emir Hüseyin Kuku hakkındaki videonun YouTube’dan kaldırılmasına yönelik talebi eleştirildi.

YouTube'un, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik baskıcı tutumuna katılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Emir Hüseyin Kuku, Kırım Tatarlarının haklarını cesurca savunduğu için 3 yıldır hapishanede, ailesi ise Kırım’ın fiili yönetimi tarafından baskıya maruz kalmaya devam ediyor.” ifadeleri kullandı.

Kırım'ın yasa dışı ilhakının ardından, Rus yetkililerin Kırım'daki ifade özgürlüğüyle mücadelesini artırdığına işaret edilen açıklamada, "YouTube'da Emir Hüseyin Kuku'ya ait videonun kaldırılması da bu mücadeleye destek vermektir. Yetkililer, Kırım Tatarı aktivistlere dair tüm izleri ortadan kaldırmaya çalışıyor." ifadesi yer aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Enformasyon Bakan Yardımcısı Emine Ceppar da "Rusya'nın bu talebi bize göre Google ve şirketi YouTube'u siyasi amaçlar için kullanma girişimidir." dedi.

Kırım Tatarı Emir Hüseyin Kuku, yasa dışı örgütlere mensup olduğu iddiasıyla Şubat 2016'da tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:43
  1. Emir Hüseyin Kuku
  2. Kırım
  3. uluslararası af örgütü
  4. Youtube

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