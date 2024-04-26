YouTube reklamları başta olmak üzere artık rüyalarımıza bile girecek: Ücretsiz kullanıcılar dikkat! Peki, neden?

YouTube kullanıcıları, platformdaki reklamların mevcut durumundan ve sık sık gösterilmesinden memnun değiller. Ancak YouTube, memnuniyetsizliği gidermek yerine video oynatımı sırasında reklam göstermenin yeni yollarını uygulamak için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün Google'dan Philipp Schindler, şirketin YouTube'da yürüttüğü yeni bir reklam denemesinin olumlu sonuçlarını paylaştı.

YouTube kullanıcıları, platformdaki reklamların mevcut durumundan ve sık sık gösterilmesinden memnun değiller. Ancak YouTube, memnuniyetsizliği gidermek yerine video oynatımı sırasında reklam göstermenin yeni yollarını uygulamak için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün Google'dan Philipp Schindler, şirketin YouTube'da yürüttüğü yeni bir reklam denemesinin olumlu sonuçlarını paylaştı.

YouTube Reklam Denemesinin Olumlu Sonuçları Neler?

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YouTube reklamların duraklatılmasından ilk kez geçen yıl belirli bölgelerde denemeye başladığında bahsetmişti. O dönemde ise şirket, bir videoyu duraklattığınızda küçüleceğini ve yanında bir reklam görüneceğini söylemişti.

Schindler, "İlk çeyrekte, kullanıcılar organik içeriklerini duraklattıklarında ortaya çıkan, kesintiye uğramayan yeni bir reklam formatı olan, duraklatma pilot uygulamasının kullanıma sunulmasından güçlü bir ilgi gördük" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Schindler, YouTube'un duraklatma reklamlarının güçlü marka yükselişi sonuçları sağladığını ve reklamverenlerden premium fiyatlandırma talep ettiğini söyledi.

Dolayısıyla Google, YouTube'daki reklamların duraklatılması konusunda oldukça olumlu sonuçlar aldı ve denemelerden veri toplama tamamladıktan sonra şirketin bu reklamları daha geniş bir alana yayması planlanıyor.

Schindler, duraklatma reklamlarının YouTube'da ne zaman yayınlanmaya başlayacağına ilişkin herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı ancak bunların ilk olarak akıllı TV'lerde yayınlanacağını belirtildi.

Reklamların süresi, atlanabilirliği ve daha fazlası dahil olmak üzere niteliği hâlâ belirsiz. Ayrıca, Google'ın bu reklamları YouTube'un mobil uygulamalarında da sunmayı planlayıp planlamadığını da tam anlamıyla bilinmiyor.