0553 313 94 23

YouTube Music'in Türkiye tanıtımı yapıldı

YouTube direktörlerinden Waleed Diab:- "YouTube Music'i Türkiye'de kullanıma sunmanın heyecanını yaşıyoruz. YouTube Music müzikseverlere daha iyi bir müzik dinleme deneyimi sunacak"- Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves:- "Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir kısmı online müzik dinlemeten ve yeni şarkı ve şarkıcıları keşfetmekten oldukça hoşlanıyorlar. YouTube Music sayesinde kullanıcılar sadece orijinal şarkılara ve kliplere değil, aynı zamanda sadece YouTube'da bulunabilecek remix, cover ve canlı performanslara ulaşabiliyorlar"

23 Temmuz 2019 Salı 14:43
YouTube Music'in Türkiye tanıtımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - YouTube, kullanıma sunduğu yeni servisi YouTube Music'i Türkiye'deki kullanıcılarına tanıttı.

YouTube'nin yeni müzik platformu YouTube Music'in Türkiye tanıtımı, YouTube direktörlerinden Waleed Diab ve Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves'in katılımıyla The Marmara Pera'da gerçekleştirildi.

Kullanıcılara özel öneriler, çok sayıda çalma listesi ve geniş bir müzik kataloğuna sahip olan YouTube Music, akıllı arama özelliğiyle müzikseverlerin kolay bir şekilde aradıkları içeriğe ulaşmalarına imkan tanıyor.

- "Daha iyi bir müzik dinleme deneyimi sunacak"


YouTube direktörlerinden Diab, lansmanda yaptığı konuşmada, YouTube Music'i Türkiye'de kullanıma sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, söz konusu yeni müzik platformunun müzikseverlere daha iyi bir müzik dinleme deneyimi sunacağını söyledi.

Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves de yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanılarak oluşturulan yeni müzik platformu YouTube Music'in, akıllı arama özelliği sayesinde kullanıcıların müzik arama ve dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

YouTube Music uygulamasını Türk kullanıcılara uygun hale getirmek için çok çalıştıklarını belirten Heves, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir kısmı online müzik dinlemekten ve yeni şarkı ve şarkıcıları keşfetmekten oldukça hoşlanıyorlar. Biz de Google'nin arama ve yapay zeka tarafındaki gücünü kullanarak kullanıcılarımızın aradıkları müziklere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefledik. YouTube Music sayesinde kullanıcılar sadece orijinal şarkılara ve kliplere değil, aynı zamanda sadece YouTube'da bulunabilecek remix, cover ve canlı performanslara ulaşabiliyorlar."


- 29 Temmuz'a kadar üye olanlara üç ay boyunca ücretsiz

YouTube altyapısı kullanılarak geliştirilen yeni müzik yayın akışı servisi YouTube Music, reklam içeren ücretsiz versiyonunun yanı sıra, ayda 13,99 TL'ye sunduğu YouTube Music Premium servisiyle kullanıcılara arka planda müzik dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar ayrıca YouTube'nin diğer servisi YouTube Premium ile ayda 16,99 TL'ye müzik servisine ek olarak reklamsız, arka planda ve indirerek video da izleyebilecek.

Sisteme 29 Temmuz'a kadar kayıt olan kullanıcılar, YouTube Music Premium ve YouTube Premium servislerini üç ay süreyle ücretsiz olarak kullanabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:43
  1. lansman
  2. Youtube
  3. youtube music

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KESK zam talebini açıkladı
    1. KESK zam talebini açıkladı
    2. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    3. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    4. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    5. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    6. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    7. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    8. Ayının parçaladığı talihsiz adam..
    9. Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS..
    10. El-Bab ile ticari ilişkiler masaya..
    11. AK Parti'den flaş S-400 açıklaması
    12. Karaköprü Belediyespor hücum hattını..
    13. Sansürün kaldırılışının 111’nci..
    14. Elazığ'da 125 yıllık tarihi konak..
    15. Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor
    16. Rusya'dan S-400 açıklaması
    17. Kazım Kurt: “Özgür basın geleneğine..
    18. KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları..
    19. KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap..
    20. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu..
    21. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    22. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris..
    23. Toroslar’da, 2’nci etap yüzme kursları..
    24. İşadamı Zeki Sungur’un acı günü
    25. Ceyhan Kültür Evi vatandaşların..
    26. YouTube Music'in Türkiye tanıtımı..
    27. Binali Yıldırım'dan kabine revizyonu..
    28. "Trump-Han görüşmesi iyi ilişkilerin..
    29. İhtiyaç sahiplerine her yıl 1.5 milyon..
    30. Rektör Çomaklı, izcileri yalnız..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi