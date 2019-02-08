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Younes Belhanda'nın yeni rotası belli oldu

Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncu Younes Belhanda için Al İttihad ile sezon sonu için 9 milyon euroya anlaştığı öne sürüldü.

08 Şubat 2019 Cuma 11:07
Younes Belhanda'nın yeni rotası belli oldu

Ara transfer dönemi sona erdi ama Galatasaray'a yönelik transfer iddialar devam ediyor. Şimdi de Fas basını Younes Belhanda'nın sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olacağını ileri sürdü. Haberde, Galatasaray ile Arap kulübü yöneticilerinin şimdiden el sıkıştığı ve transferin 9 milyon euroya bittiği ifadesi yer aldı.

Sezon sonu gidecek

Star'da yer alan habere göre sezon bittiğinde geçerli olacak anlaşmaya göre, Belhanda 4 ay daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek, ardından da Al İttihad'ın yolunu tutacak. Ocak transfer döneminde de Faslı futbolcunun Al İttihad ile anlaşmaya vardığı ancak o zaman Teknik Direktör Fatih Terim'in, sezon sonuna kadar kalması için ikna ettiği belirtildi.

Galatasaray'a Dinamo Kiev'e Belhanda için 8 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. 3 milyon 350 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euroya kadar bonus fırsatı ile forma giyen Faslı oyuncu, 18 resmi maçta 4 asistle oynadı. Öte yandan Hatay maçında kaleci Ömer'in kafasına atılan pet bardak nedeniyle G.Saray, PFDK'ya sevkedildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:07
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