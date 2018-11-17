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Younes Belhanda’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray oyuncusu Younes Belhanda’nın sakatlığı ne?

Galatasaray’ın sakatlıklarla imtihanı bitmek bilmiyor. Galatasaray oyuncusu Younes Belhanda, milli takımı Fas ile Kamerun maçında sakatlık geçirdi ve maçın 45. Dakikasında oyundan çıktı. Peki Younes Belhanda’nın sağlık durumu nasıl? Younes Belhanda’nın sakatlığı ne?

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:41
Younes Belhanda’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray oyuncusu Younes Belhanda’nın sakatlığı ne?

Galatasaray’ın sakatlıklarla imtihanı bitmek bilmiyor. Galatasaray oyuncusu Younes Belhanda, milli takımı Fas ile Kamerun maçında sakatlık geçirdi ve maçın 45. Dakikasında oyundan çıktı. Peki Younes Belhanda’nın sağlık durumu nasıl? Younes Belhanda’nın sakatlığı ne?

Süper Lig maçlarında sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Galatasaray’ın tecrübeli ve genç oyuncusu Younes Belhanda milli takımda sakatlandı. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Belhanda, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlık geçirdi. Sedye ile saha kenarına çıkarılan yıldız futbolcu yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Faslı futbolcunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu

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Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:41
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