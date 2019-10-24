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Younes Belhanda Galatasaylılardan özür diledi!

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: "İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." dedi

24 Ekim 2019 Perşembe 13:53
Younes Belhanda Galatasaylılardan özür diledi!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeReal Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

"Yaşananlardan dolayı özür dilerim"

Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada, performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:53
  1. Galatasaray
  2. Younes Belha
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Real Madrid

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  • SeyfullahSeyfullah15 sa önce
    Ahlaksız herif........f

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