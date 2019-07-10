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Yorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramı

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan "Yaşam için kısa bir mola" uygulamasında uzun yolculuk yapan sürücüler dinlendirilerek, çay ve su ikramı yapıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:17
Yorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramı

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan "Yaşam için kısa bir mola" uygulamasında uzun yolculuk yapan sürücüler dinlendirilerek, çay ve su ikramı yapıldı. Uygulamaya bizzat katılan Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, sürücülerle sohbet ederek özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.


Manisa’da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücüler misafir edildi. Uygulamada uzun yolculuklar yapan sürücüler, ekipler tarafından durdurularak araçtan indirildi. Sürücüler ve aileleri uygulamanın yapıldığı bölgedeki gölgelik alanda misafir edilerek, çay ve su ikramı yapıldı. Uygulamaya bizzat katılan Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, sürücülerle ve aileleriyle sohbet etti. Uygulamada ayrıca Tuğgeneral Erhan Can, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Mola veren sürücülere emniyet kemerinin önemi ve kazalarda emniyet kemerinin sürücüleri korumasını anlatan video da izletildi.


Durdurulunca çok şaşırdığını söyleyen Fatih Silahyürekli, "Öncelikle çok şaşırdım. Hız sınırını aştığımı zannettim. Sonrasında da jandarma arkadaşlarımız uygulamayı anlattı. Sadece yaz tatilinde değil her zaman yapılması gereken bir uygulama. Bu konuda etrafımızda emniyet kemeri kullanmadıkları için evlat acısı da dahil olmak üzere çok acı çeken arkadaşlarımız var" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:17
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