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Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan’da

Burdur’da Yörük Kültür Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenecek olan Temsili Yörük Göçü 14 Nisan’da gerçekleştirilecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan’da

Burdur’da Yörük Kültür Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenecek olan Temsili Yörük Göçü 14 Nisan’da gerçekleştirilecek.


Yörük Kültür Araştırma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda geleneksel hale gelen ve nisan ayında düzenlenecek olan, Temsili Yörük Göçü ve Yaren Programı hakkında bilgi verildi. Toplantıda YÖRKAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Kalkan, Temsili Yörük Göçü’nün 14 Nisan olarak belirlendiğini açıkladı. Kalkan, “Geçen yıl ilkini yaptığımız temsili Yörük Göçünün ve Yaren Programını kültürümüzün unutulmaması ve sürdürülmesi amacıyla bu yılda 2.sini düzenleme YÖRKAYDER olarak kararı aldık. Büyük Yörük Göçümüz saat 12.00’de Çatalpınar mevkiinde develerin de bulunduğu hayvan sürüleri, atlı gruplar ve çobanlar eşliğinde uzay çatıya kadar yürüyüşle devam edecek. Temsili göçümüze katılan vatandaşlarımıza uzay çatı altında çoban kavurma ve yayık ayranı ikramı edilecek.Vatandaşlarımıza Yörük kültürünü tanıtmak için Yörüklerin yaşamını yansıtan materyallerin sergilendiği açık hava müzesi ziyarete açılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
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