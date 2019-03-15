Mersin’in Tarsus ilçesinin Torosları Dağları eteklerindeki Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı.

Göçerlerin, ekonomik ve sosyal seviyelerini geliştirilmesi kapsamında Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Mersin İl Damızlık Keçi Koyun Üreticileri Birliği’nce yapılan proje çerçevesinde Tarsus’un 43 mahallesinde yaşayan 100 üreticiye güneş enerjisi panelleri dağıtımı gerçekleşti.

Mersin İl Damızlık Keçi Koyun Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Yörüklerin kırsal alanda zorluklarının hafifletilmesi noktasında bütün güçleri ile mücadele ettiklerini söyledi.

Hayvancılık konusunda Yörüklerin koyun ve keçi üretimi noktasında çok iyi noktada olduğunu ifade eden Başkan Akdoğan, "Üretmekten korkmayan çalışkan Yörüklerin refah düzeylerinin artırılması noktasında çözüm seçenekleri bulunması gerekiyor.

Yörüklerimiz yaptıkları işe asla ticari olarak bakmıyorlar. Atalarından kalan Yörük kültürünü geleceğe taşımak istiyorlar” diye konuştu,

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve MHP Milletvekili Baki Şimşek, Yörük kültürünün yaşatılarak, geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yerel seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak, Cumhur İttifakının tüm belediye başkan adaylarının kazanması ile birlikte bölgede yatırım hamlesinin şahlanacağını söyleyerek, “Şevket Can, vatandaşın desteği ile yeniden belediye başkanı olacak” diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaylalarda yaşayan göçerler için göçerlere, geçen yıl 750 adet ‘güneş enerjisi paneli’ dağıtımı yapıldığını ve bu yıl ise 250 adet daha dağıtılacağını söyleyerek, göçerlerin kültürüne destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, beka meselesi ile dalga geçenlerin olduğunu söyleyerek, ülkeyi asla böldürmeyeceklerini söyledi.

Mersin ve Tarsus’ta, Cumhur İttifakı olan Tuna ve Can’ın, kazanacağının altını çizen Evlan, “Beka meselesi ile dalga geçenler olduğunu söyleyerek, Biz beka meselesi dediğimiz zaman dalga geçmeye çalışan insanlar var. Terör örgütü dediğimiz zaman (aa onlar mı gelecekmiş) gibi alaycı ifadeleri kullananlar var. Yazık. Bu ülkeye, devlete, millete, vatana, bayrağımıza birlikte sahip çıkmaya çalışacağız. Bugüne kadar bölemediler, bugüne kadar ülkemizi asla böldürmeyeceğiz.

Tarsus çok önemli bir şehrimiz, Onun için burada bulunan herkes benim kardeşim. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve Tarsus Belediye Başkanı Adayı Şevket Can’ın desteklenmesi halinde Mersin ve Tarsus şahlanacağı herkes herkese anlatmalıdır. Bu ülkenin istikbalinin anlatmalıyız. Bu ülkeye kötü emeller besleyenin neler yapabileceklerini, uyanık ve dik olmamız gerektiğini, Cumhur İttifakının anında olmamız gerektiğini tek tek anlatmalıyız. Biz yatırımları yaparız. Bu ülkeye gelin hep birlikte sahip çıkalım. Bu ülke için hep birlikte mücadele edelim” diye konuştu.

Konuşmalarda sonra Güneş Enerji Panelleri dağıtımı geçildi.