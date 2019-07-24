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Yörüklerden Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Eski Orhaneli Belediye Başkanı ve Bursa Uludağ Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Yörüklerden Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Eski Orhaneli Belediye Başkanı ve Bursa Uludağ Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Bursa Uludağ Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İrfan Tatlıoğlu, ekibiyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan İrfan Tatlıoğlu, görevinde başarılar diledi. Makamların gelip geçici olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, önemli olanın Bursa’ya hizmet olduğunu vurguladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem de, İrfan Tatlıoğlu’na Orhaneli Belediye Başkanlığı sürecinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Seçimlerin bittiğini ve artık Bursa’ya hizmet için çaba sarf edeceklerini ifade eden Turgay Erdem, partiler farklı olsa da dostlukların kalıcı olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda İrfan Tatlıoğlu, Başkan Turgay Erdem’e mahalli ürünler armağan etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
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