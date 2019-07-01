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Yörükler Söğüt’te bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, Söğüt ilçesinde bu yıl 738’nci kutlanacak Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi ’’Toy’’ toplantısı gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
Yörükler Söğüt’te bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, Söğüt ilçesinde bu yıl 738’nci kutlanacak Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi ’’Toy’’ toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı öncesinde Vali Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile farklı illerden gelen Yörük temsilcileri, mehter takımı eşliğinde Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret etti. Burada alp kıyafetli askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Vali Şentürk ve beraberindekiler türbede dua etti.


“Burada paylaşılan bir miras var”


Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, yüz yıllardır süren kardeşliği devam ettirmenin önemine değinerek ve burada paylaşılan bir mirasın olduğunu ifade ederek, “Bu toprakları vatan olarak bildiğimiz tarihten bu yana ve istikbali çocuklarımıza devredeceğimiz önemli mirası korumak adına 738 yıldır düzenlenen şenliklerin aynı heyecan, inanç ve duygularla 82 milyon insanımızın kendisini ev sahibi olarak addedeceği, gelemeze bile kalbi, gönlü burayla bir olması, bir atması lazım geldiğini biliyoruz. Öncelikle geleneğimizi yaşatıyoruz burada. Bin yıldır bu birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki Yörüklerle burada bir araya geliniyor. Burada paylaşılan bir miras var. Geçmişten gelen bu mirası gelecek kuşaklara taşımak durumundayız. Bu vatanın birliği ve dirliği için bu hissiyatı kaybetmemiz gerekiyor. Bunu kaybetmemenin yolu da yaşatmaktan geçiyor. Anadolu’nun her noktasından buraya gelinmeli ve bu heyecan yaşatılmalı, yansıtılmalıdır. Bugün de şenliğimizin daha konforlu olması ve icra edilmesi bakımından Yörük beylerimiz ile toplantı gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.


Kaymakam Öztürk ise kurultayda Yörüklerin görüşlerini alacaklarını ve 738’nci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerini değerlendireceklerini söyledi.


Yörük Türkmen, Dernek, Federasyon ve Konfederasyon temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesinin ardından kurultay, sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
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