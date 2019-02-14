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Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer Gününde’ fidan dağıtımı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yörükler Derneği 14 Şubat Sevgililer gününde fidan dağıtımı ve lokma ikramı gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer Gününde’ fidan dağıtımı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yörükler Derneği 14 Şubat Sevgililer gününde fidan dağıtımı ve lokma ikramı gerçekleştirdi.


9 yıldan bu yana geleneksel hale getirilen etkinlikle bin adet çeşitli ağaç fidanı dağıtıldı. Lokma hayrı ile kahvaltıda buluşan vatandaşlar keyifli sohbet eşliğinde sevgililer gününü kutladı.


Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Akkuş, her yıl 14 Şubat Sevgililer gününde geleneksel hale getirdiği fidan dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Akkuş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde fidan ve çiçek dağıttı. Dernek binasındaki fidan dağıtımına İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri de katıldı.


Akkuş, "14 Şubat Sevgililer Günü dolasıyla derneğimize gelen vatandaşlara fidan dağıtıyoruz. Bugün Sevgililer Günü, sevgilerini fidanla birlikte büyütmelerini istiyoruz. Sevgililerin birbirlerine birkaç gün sonra solacak gül yerine bir ömür boyu büyüyecek fidan vermeleri gerekiyor. Bizim Sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed ne diyor? Kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı toprakla buluşturun. Bizde dernek olarak ilçemizde her yıl örnek olması için fidan dağıtıyoruz" diye konuştu.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Atalarımız bütün özel günleri kaynaşma, dayanışma ve birlik beraberliği arttırmak adına çeşitli etkinliklerle kutlamış. 14 Şubatta bizim kültürümüzde olmasa da bir araya gelmek, sevdiğini söylemek için bir vesile. Sındırgı sevginin, hoşgörünün en üst seviyede olduğu Yörükler diyarı. Yörükler derneğimizde geleneksel hale getirdiği fidan dağıtımı ve lokma hayrı ile vatandaşları bir araya topluyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Sevgi gönülden gönüle akan bir yoldur. Biz de gönül belediyeciliği ile sevgiyi her daim hissettirmeye her an vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
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