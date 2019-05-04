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Yörük Türkmenlerden develerle temsili göç yürüyüşü

Adana’da Yörük Türkmenler, 17.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:15
Yörük Türkmenlerden develerle temsili göç yürüyüşü

Adana’da Yörük Türkmenler, 17. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdrellez etkinlikleri kapsamında temsili göç yürüyüşü gerçekleştirdi.


Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 17’nci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde toplanan Yörükler, mehter takımı eşliğinde Bayraklı Park’a yürüdü. Yürüyen grubun önünde develere binen kişiler de temsili göç yürüyüşüne renk kattı.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça, “Yörük kültürümüzde bulunan bu değerleri gelecek kuşaklara bırakmayı ve hatırlatmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 250 kişiyiz. Yarın şölen alanımızda etkinliklerimiz ve kültürümüze dair oyunlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.


Ayrıca temsili göç yürüyüşünü evlerinin balkonlarından ve yol kenarından izleyen bazı vatandaşların, yürüyen grubu cep telefonlarının kamerasıyla görüntülemesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:15
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