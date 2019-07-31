Yörük Türkmen Derneği’nden Başkan Sever’e ziyaret Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyarette bulundu.

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyarette bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Sever, “Eskişehir Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan, Başkan Yardımcısı Hediye Erdoğan ve Dernek Sekreteri Ayşe Aykut hanım efendi bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.