Yörük gövde gösterisi yaptı

Şirket, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesine katılan son aracı Yörük için geçen günlerde “Fabrika İlk Çıkış Töreni” düzenledi. Fabrika çıkışıyla birlikte, daha önce Yörük konseptini gösteren 2 prototip araçtan farklı olarak, seri üretime temel teşkil edecek araçlar da ortaya çıkmış oldu. Temel aracın koruma seviyesi ve donanımları talebe göre değiştirilebilecek ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek araç konfigürasyonları elde edilecek. Bu gelişmenin ardından, ilk olarak Katar’dan alınan Yörük siparişinin çıkacağı seri üretim hattının kurulmasına yönelik çalışmalar başladı. Nurol Makina, seri üretim süreciyle birlikte Katar’ın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki araçların teslimatlarına başlayacak. Nurol Makina, Yörük’ün geliştirilmesi sürecinde uluslararası alanda ciddi talep gören ve farklı coğrafyalarda kullanılan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı’ndan edindiği tecrübeden yararlandı. Şirket, Ejder Yalçın’ın 10 ülkede katıldığı testlerde önemli deneyimler elde etti.