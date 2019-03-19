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"Yörük Ana" ve "Kızıl Elma" buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerince tarafından yürütülen “Zeytin Dalı Harekatı”nın başladığı gün Mehmetçiklere moral olsun diye beslediği koyunları kurban eden Yörük Ana Döndü Deveci ile"Hedefimiz Kızıl Elma" diyerek harekatın adeta simgesi haline gelen asker Mehmet Kuzu, Hatay’ın Hassa ilçesinde bir yıl sonra buluştu.

19 Mart 2019 Salı 13:37
"Yörük Ana" ve "Kızıl Elma" buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerince tarafından yürütülen “Zeytin Dalı Harekatı”nın başladığı gün Mehmetçiklere moral olsun diye beslediği koyunları kurban eden Yörük Ana Döndü Deveci ile"Hedefimiz Kızıl Elma" diyerek harekatın adeta simgesi haline gelen asker Mehmet Kuzu, Hatay’ın Hassa ilçesinde bir yıl sonra buluştu.


Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kurban kanı süren Yörük Ana ve "Hedefimiz Kızıl Elma" diyen askerlerden Mehmet Kuzu bir sene sonra aynı yerde buluşarak hasret giderdi.


SİHA’ların ve top mermilerinin üzerine "Kızıl Elma" ve "Yörük Ana" yazılarak askere moral kaynağı olan operasyonun iki simge ismi Afrin ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bir araya geldi. Duygulu anların yaşandığı buluşmanın ardından Yörük Ana Döndü Deveci, Kızıl Elma Mehmet Kuzu’ya tekrar kurban kesti ve alnına kan sürerek dua etti.


Yörük Ana lakaplı Döndü Deveci, "Bir yıl sonra Zeytin Dalı Harekatına giden Mehmet Kuzu ile tekrar bir araya geldik. Yeniden bir kurban daha keserek alnına kanını sürdüm. Allah askerlerimizi korusun diye arkalarından çok dualar ettim. Hala bütün askerlerimize dua ediyorum. Hepsine selam gönderiyorum” dedi.


"Hedefimiz Kızıl Elma" diyen Mehmet Kuzu ise, "Zeytin Dalı Harekatı’na bundan bir yıl önce Yörük annemiz kurban kesmişti. Şimdi yine bir sene sonra tekrar kendisi ile buluştuk. Tekrar kurban kesti. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:37
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