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Yörük Ali Efe, Yenipazar’daki mezarı başında anıldı

Kuva-yi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
Yörük Ali Efe, Yenipazar’daki mezarı başında anıldı

Kuva-yi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.



Yörük Ali Efe’nin mezarının da bulunduğu Yörük Ali Efe Evi ve Müzesinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Yörük Ali Efe’nin Torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, Efe’nin diğer torunları Gökhan Kavas, Şahika Erginer ve akrabaları başta olmak üzere Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Belediye eski Başkanı Zafer Savcı, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Protokol Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Milli Mücadelenin gizli kahramanı Yörük Ali Efe ve Müfrezesi’nin işgalcilere karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı 5 gün süren 100. yıl anma etkinlikleri kapsamında Yenipazar’da düzenlenen etkinlikte keşkek ikramında bulunuldu ve mevlit okundu. Etkinliğe akrabaları ile katılan Yörük Ali Efe’nin Torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, dedesinin Milli Mücadele Kahramanı olmasından dolayı duyduğu gururu dile getirerek, “Bu yıl çok önemli. Kurtuluş Savaşının ilk düzenli baskını Malgaç Baskınıdır. 1919 yılı 16 Haziranında Yörük Ali Efe ve kızanları tarafından gerçekleştirilen Malgaç Çayı Köprüsü yanındaki Yunan Karakolu Baskınının 100. yılına denk gelmesi çok önemli. Eskiden sadece 16 Haziranlarda kutlanan bu etkinlik bu yıl bir haftaya yayıldı. Bu bir haftada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman işgaline karşı verdiği mücadeleyi vatandaşlarımıza ve gençliğimize anlatmak adına çok önemli. Dedemizin bu armağanını doğru anlamak, doğru tanıtmak için çok önemli. Kurtuluş Savaşının baş kahramanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarının ve destek veren herkesin ruhlarının şad olmasını diliyorum. Onları asla unutmayacağız” dedi.


Yenipazar Belediye başkanı Yüsran Erden de konuşmasında, “Bugün Kur’an Tilaveti ve keşkek ikramında bulunduk. Dün de Yörük Ali efe ve Müfrezesinin Malgaç Baskınında izlediği yolu 100 yıl sonra biz de yaklaşık 150 vatandaşımızla birlikte yürüyerek o günleri yeniden yaşadık. 100. yıla yakışır etkinliklerle anma törenlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Zaten içinde bulunduğumuz zorlu coğrafya nedeniyle insanlarımızı kahraman olmaya zorluyor. İç ve dış düşmanlarımıza karşı toplumumuzu besleyen özgürlük damarı bunu besliyor. Vatan kavramının nostaljik ve folklorik kavram olmadığını, atalarımızın bize bıraktığı bu vatanı sonsuza dek koruyacağımızı herkese ilan ettiğimiz etkinliklerdir” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
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