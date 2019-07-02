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Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak Köyü Muhtarı Bayram Arslan, köy pazarı çevresinde yorgun ve bitkin vaziyette bulduğu ebabil kuşunu, tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

02 Temmuz 2019 Salı 15:26
Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak Köyü Muhtarı Bayram Arslan, köy pazarı çevresinde yorgun ve bitkin vaziyette bulduğu ebabil kuşunu, tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Muhtar Arslan, köy pazarı çevresinde yürürken bulduğu yorgun ve bitkin vaziyette uçamayan bir kuş bulduğunu fark etti. Köylü vatandaşlarla birlikte kuşu kurtaran Bayram Arslan, araştırmaları sonucunda kuşun, Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikâye ye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Köy pazarında yürürken buldukları kuşun nadir görülen bir tür olması sebebiyle durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne bildiren Arslan, daha sonra kuşu görevlilere teslim etti. DKMP Afyonkarahisar Şubesi ekipleri tarafından ebabil kuşunun tedavisi yapılarak doğaya tekrar salınacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:26
  1. doğa

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