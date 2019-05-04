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Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğu yaraladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki gencin tabanca ile talim yaptığı sırada silahtan çıkan yorgun mermilerden biri misafirliğe geldiği evin bahçesinde oynayan çocuğun alnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:21
Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğu yaraladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki gencin tabanca ile talim yaptığı sırada silahtan çıkan yorgun mermilerden biri misafirliğe geldiği evin bahçesinde oynayan çocuğun alnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.



Olay, Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 43 yaşındaki alkollü baba M.D. 18 yaşındaki oğlu M.D.’ye tabanca ile atış talimi yaptırmak istedi. Oğul M.D., fabrika bahçesine dikilen soda şişesine doğru ateş etti. Tabancadan çıkan yorgun mermilerden biri, karşı tarafta bulunan eve misafirliğe gelen 12 yaşındaki Ö.F. isimli çocuğun alnına isabet etti. Yaralanan talihsiz çocuk, hemen Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrika içerisinde ilk yaptıkları incelemede boş kovanlara rastladı. Yapılan arama sonucunda silaha ulaşamayan jandarma ekipleri, tabanca ve fişeklerin mısır yığınlarının içine gömülmüş olabileceğini değerlendirdi. Dedektör yardımıyla mısır yığınlarında arama yapıldı. Dedektörün sinyal vermesi üzerine mısır yığını içerisinde 7.65 çapında tabanca ile bu silaha ait 34 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 24 adet de boş kovan bulundu.


Olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:21
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