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Yorgun görünen gözlere dikkat

Op.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
Yorgun görünen gözlere dikkat

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yorgun gözlerin bakışları etkilediğini belirtti.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Göz kapağı estetiği, yüz bölgesinde son yıllarda sıkça yapılan bir operasyon olma yolunda. Yüz bölgesinde ifade olarak ilk ve en belirgin olan bölgedir. Üst göz kapağında cilt fazlalığı oluşmuşsa; kişinin gözlerinde yorgunluk hissedilir. Ağırlık çökebilir ve okuma zorluğu yaşanabilir. Kaşlardaki düşüklük veya çatıklık sert, üzgün veya yorgun gösterebilir. Göz etrafı estetiği aslında son yıllarda göz kapağı estetiği ile beraber ele alınır. Kapak, deri fazlalaştı olarak değil, kaş ile göz kapaklarının duruşu, kaş yapısı, kaz ayakları, göz torbaları, göz altı çukuru, göz altının morluğu ile hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Göz kapaklarında cilt fazlalığı, yapısal ve ailesel olabilir. Genelde yaşlanma etkisiyle olur” dedi.


Göz kapaklarında hem altta, hem de üst bölgede torbalanmaların ve sarkmaların oluşabildiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Deformasyon oluşmuş ise operasyonla alınması, torbalanmaya neden olan fazla yağların alınarak kas yapısının düzeltilmesi gerekir. Bu operasyonlar kişiden kişiye değişir. Bazen sadece deri almak yeterli olabilirken, bazen komple tüm deformasyonlara müdahale etmek gerekebilir. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. İki - üç gün içinde dikişler alınır ve iyileşme dört - altı gün içinde gerçekleşir. Operasyon sonrası dördüncü günde hasta, iş ve sosyal yaşantısına rahatlıkla döner. Üst göz kapağı; estetik cerrahide hemen hemen hiç iz kalmadığı bölgedir. Aynı operasyonda bazen orta yüz veya yanak kenarlarına da müdahaleler gerekebilir. Bu bölgelerde kaz ayakları için işlem yapılabilir” diye konuştu.


Kırışıklıkların fazla ise yan bölgeler için operasyon sonrası botoksun uygulamasına da başlanabildiğini kaydeden Op.Dr. Sezgin, “Göz kapak estetiği bazen sadece alt, sadece üst, bazen de her iki kapağa aynı anda yapılabilir. Üst göz kapağı derisinde bollaşma ilerleyen yaşlarda kasların incelmesi nedeniyle başlar. Alın ve kaşlarda aşağı doğru sarkmalar göz kapağının da bollaşmasına neden olur. Göz altında çukur, deformasyon veya morluk fazla ise göz kapaklarından çıkardığımız fazla yağları bu bölgelere koyup, bu bölgenin desteklenmesi sağlanabilir. Özellikle göz çevresinde yaş ile birlikte yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkma, yanaklarda yarık, dokuların aşağıya çekilmesi gibi deformasyonlar sıklıkla görülür. Bu bölgenin dolgun görünmesi için hyalüronik asitle desteklenmesi veya yağ ile doldurulması daha genç dinamik bir ifade kazandırır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
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