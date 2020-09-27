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Okur Postası 'Yorgun düştük, ümmeti yardımsız bırakma Yüce Allah'ım'
Okur Postası

'Yorgun düştük, ümmeti yardımsız bırakma Yüce Allah'ım'

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "Yorgun düştük, ümmeti yardımsız bırakma Yüce Allah'ım" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:50:00 -
'Yorgun düştük, ümmeti yardımsız bırakma Yüce Allah'ım'

Âlemleri yoktan var eden, hayat veren, rızıklandıran, öldüren, dirilten, ezeli ve ebedi olan, varlığı, kuvveti inkâr edilmeyen, gizli açık her şeyden haberi olan, takdir eden, şifa veren, esirgeyen, bağışlayan, dünya ve ahiret nizamını düzenleyen, iyi kötü işlerin karşılığını veren, Rahim ve Rahman olan Yüce Allah’ım! (c.c.). İslam ümmeti çok zor bir süreçten geçiyor, ümmet olarak yardımına muhtacız, bizlere yardım eyle Allah’ım. Ey merhametliler merhametlisi Yüce Allah’ım! Günahkâr olduğumuzdan, gönül huzuru ile sana el açıp, dua etmekten utanıyoruz.

Bizler, Kur’an ve sünnette sırtımızı döndük, tefrika fitnesi düşerek, ümmet olmaktan uzaklaşarak gücümüzü kaybettik, bizleri bağışla, tövbelerimizi kabul eyle. Ey âlemlerin terbiyecisi Yüce Allah’ım! Kalpler senin kudretindedir, kalplerimizi İslam nizamı üzerine birleştirmeyi nasip eyle. Ey adil-i mutlak olan Yüce Allah’ım! Ümmetin dertlerini ve neden yorgun ve zayıf düştüğümüzü en iyi bilen sensin. Yoluna, emirlerine boyun eğdiğim Allah’ım! Dinime, imanıma, yaşantıma, fikir ve düşüncelerime yapılan saldırılar, bana hız ve güç verdi. Aff ına ve yardımına muhtaç olan bu fakir kulunu, en çok yoranlar ve yorgun düşürenler, müslüman bildiğim, lakın laf anlatamadığım insanların fütursuzluklarıdır. Müslüman olduklarını söyledikleri halde, bilerek/bilmeyerek söz, fiil, tavır ve davranışlarıyla, İslam ve müslüman düşmanı zalimlere ve hainlere meyleden Müslümanların tutumları beni ve ümmeti yormaktadır.

Güçleri nispetinde, ülkemizin imarı, milletin huzur ve refahı için çalışıp, gelecek nesillerimize imar edilmiş güzel bir vatanı miras bırakmak için, maddi ve manevi yönde ileri adımlar atan ve atmaya gayret eden AK Parti iktidarına destek vereceklerine, sıkılmadan ve utanmadan “ Halifeliği AK Partili arkadaşlar kaldırmıştır. Önerilerimize yumuşak yaklaşan muhalefet partilerine sırtımı mı döneyim.” Buracıkta bir parantez açarsak, bu beyefendinin İslam adına ne gibi önerileri oldu da AK Parti bunlara karşı geldi de, muhalefet partileri destek verdi. Nefsine mağlup bu tip insanların şuursuzluğu ve saptırmaları bizleri yorgun düşürmektedir.

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