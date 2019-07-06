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Yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu

Karabük’e ait yerel çeşitlerin tanıtılması korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan ’Ata Tohumu Ata Toprağında’ projesi kapsamında toplanan yöreye özgü fasulye tohumları Safranbolu Konarı Köyünde toprakla buluşturuldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
Yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu

Karabük’e ait yerel çeşitlerin tanıtılması korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan ’Ata Tohumu Ata Toprağında’ projesi kapsamında toplanan yöreye özgü fasulye tohumları Safranbolu Konarı Köyünde toprakla buluşturuldu.


Karabük Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında Karabük’te yetiştiricilik alanı giderek azalan tür ve çeşitleri yerinde korumak ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle ’Ata Tohumu Ata Toprağında’ projesi faaliyetlerine geçtiğimiz Nisan ayında başlamıştı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başlatılan proje kapsamında yerel çeşit olarak yetiştiricilerden toplanan yöreye özgü fasulye tohumları Safranbolu Konarı Köyünde toprakla buluşturuldu.


Karabük’ün bitkisel çeşitlilik açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, “Bölgemize ait topraklar verimli topraklardır. Toprakla olan bağımızı sıklaştırmamız gerekiyor. Bizler yerel çeşit olarak yetiştiricilerden topladığımız yöreye özgü tohumların çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. İlimizde şimdilik 11 çeşitle ilgili çalışma yapılıyor. Bu tohumları tespit ederek üretilmesini sağlamayı düşünüyoruz. Bunun için ilk olarak yetiştiricilerimizden topladığımız yöreye özgü fasulye tohumlarını Safranbolu Konarı Köyü’nde toprağa kavuşturduk” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
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