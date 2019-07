Yöresel ve dünya mutfaklarını tek çatı altında sunan mekan

İzmir’in Buca ilçesinde, 2007 yılından bu yana hizmet veren bir cafe, yöresel ve dünya mutfaklarının özel lezzetlerini tek çatı altında müşterileriyle buluşturuyor.

Kuruldukları günden bu yana gerek dekorasyon, gerekse de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle kendi müdavimlerini oluşturan Fellini Cafe, her damak tadına uygun zengin menüsüyle özel lezzetler sunuyor.

İşletmecilerinden Rengin Özbey, Buca Erdem Caddesi üzerindeki 200 kişi kapasiteli mekanda 50 personelle hizmet verdiklerini belirterek, herkesin kendini evinde hissedebileceği bir konsept oluşturduklarını söyledi. Menüyü oluştururken yerli ve yabancı şeflerle çalıştıklarını belirten Özbey, kendileri için hijyen ve sunum kadar kullanılan malzeme kalitesi ve lezzetin ön planda olduğunu belirtti. Özbey, "Bu kaliteyi sağlayabilmek için tatlı, makarna ve pizzalarda İtalyan bir şef ile birlikte çalıştık. Bizimle çalışıp yurt dışında önemli yerlere gelen birçok şef oldu. Menümüzde hem yöresel hem de dünya mutfağına yer verdik. Buca, Türkiye’nin her yerinden gelen yoğun öğrenci nüfusu barındıran bir yer. Bu nedenle her bölgenin kendine özgü lezzetlerini bir araya getirip kendimize göre yeniden yorumlayarak müşterilerimize sunuyoruz. Girit kebabı, Bayburt mantısı, Ege mutfağına özel çökertme ve makarna çeşitlerinin yanında; İspanyol, İtalyan, Meksika mutfağına özgü yemek çeşitlerini de sunuyoruz. Makarna, salata, pizza, burger, ızgara et ve tavuk menüleri ile birlikte kendi üretimimiz olan tatlı çeşitleriyle de tercih ediliyoruz. Sıcak soğuk içecekler, dünya kahveleri ve fresh meyve kokteyl çeşitlerimiz de oldukça beğeniliyor" diye konuştu.

Rengin Özbey, "Menüleri hazırlarken hiçbir donmuş ürün kullanmıyoruz. Deneyimli mutfak şefimiz Sunay Köroğlu tarafından her şey mevsimine uygun, taze ve lezzetli olarak hazırlanıyor. Kullandığımız sosları da kendimiz yapıyoruz. Etlerimizi özel olarak anlaştığımız ve kendi besi çiftliği olan kasaplardan temin ediyoruz. Bize özel yetiştirilen hayvanların yemlerine kekik, zencefil ve hardal tohumu atılıyor; böylelikle çok daha lezzetli ve sağlıklı etler elde ediyoruz. Menülerimizde yer alan yemeklerle ilgili mutlaka müşterilerimizin görüş ve önerilerini dinliyoruz. Onların beklentileri doğrultusunda kendimizi daha da geliştirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.