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Yöresel Ürünler Pazarında ilk siftah Başkan Can’dan

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Gönüllüler Derneği işbirliğinde hazırlanan ‘Yöresel Ürünler Pazarı’nı ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, alışveriş yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:22
Yöresel Ürünler Pazarında ilk siftah Başkan Can’dan

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Gönüllüler Derneği işbirliğinde hazırlanan ‘Yöresel Ürünler Pazarı’nı ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, alışveriş yaptı.


Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde hazırlanan Yöresel Ürünler Pazarı kapılarını açtı. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, pazarda stant kuran kadınları ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Bilecik Belediyesi ve Bilecik Gönüllüleri Derneği işbirliğinde güzel bir çalışmanın yapıldığına vurgu yapan Belediye Başkanı Nihat Can, “Belediyemiz ve Bilecik Gönüllüleri Derneği işbirliğinde hazırladığımız Yöresel Ürünler Pazarımızda ilimizdeki hanımefendiler tarafından kurulan stantları gezdik. Hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Bilecik Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yararına olacak bütün faaliyetlerde gerekli katkıyı vermeye hazırız. Çünkü burada kadınlarımız için son derece güzel ve anlamlı bir çalışma oluyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu tür çalışmalarda neler yapılması gerekiyorsa yaparız. El emeği göz nuru ürünlerin satıldığı vebir gün boyunca sürecek Yöresel Ürünler Pazarımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kentte kadınlar tarafından kurulan stantları gezerek alışveriş yapan Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kadınlara hayırlı ve kazançlı alışverişler diledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:22
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