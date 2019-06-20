0553 313 94 23

Yöresel Ot Yemekleri Festivaline yoğun ilgi

“Samsun 5.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:05
Yöresel Ot Yemekleri Festivaline yoğun ilgi

“Samsun 5.Yöresel Ot Yemekleri Festivali” Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi alanında düzenlendi.


Samsun Turizmciler Derneği öncülüğünde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile açılan5.Yöresel Ot Yemekleri Festivali Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi alanında düzenlendi. Öncelikli olarak kadınların ekonomiye katılmasını amaçlayan festivalde 96 farklı çeşit ot yemekleri sergilendi. Milli Mücadelenin 100.yılı olması dolayısıyla ot yemekleriyle birlikte 100. yıla özel yapılan tablolar, resimler, takılar da stantlarda yerini aldı. Samsun Valisi Osman Kaymak stantları ziyaret ederek ot yemekleri hakkında bilgi edindi. Kurdele kesiminin ardından Açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun bir tarım kenti. Bu anlamda tarım kenti olma özelliğini öne çıkaran ot yemekleri festivalinin düzenlenmesi çok anlamlı oluyor. Samsuna aynı zamanda turizm kenti diyoruz. Samsun’un büyük potansiyeli var. Son yıllarda insanlar suni ve paketlenmiş yiyeceklerden kaçıyorlar. Bu festival Atalarımızın, Annelerimizin yapmış olduğu yemekleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu tür işlerin kalıcı olması gerekiyor” dedi


Valinin konuşmasının ardından kürsüye gelen Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç “Festivalimizin 5.sini düzenliyoruz. İlk olarak Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 88 çeşit ot topladık. Ardından Sürmeli köyüne geçtik ve burada ot çeşitliliğini 96 ya çıkardık. Festival de öncelikli amaç kadınların ekonomiye katılmasını sağlamaktır” diye konuştu


Kadınların ürettikleri malzemeleri satacak Çarşı 1919 satış merkezi tahsis ettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı “ Geleneksel hale gelen bu bölgesel Ot Yemekleri Festivalinde Samsun’u bir ot yemekleri merkezi haline getirecek çalışmalarımız devam ediyor” dedi


Yapılan konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak 55 farklı çeşit otun kullanıldığı ot kavurması adlı yemeğin yapımına yardım etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, yapılan yemeklerin tadına baktı. Ot Yemekleri Festivali 23 Haziran Pazar günü sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:05
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
    1. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    2. İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten..
    3. Del Potro dizinden ameliyat edilecek
    4. Bakan Kasapoğlu, üniversite..
    5. SPK haftalık bülteni
    6. ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi..
    7. O bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    8. Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış..
    9. Trump'tan çok tehlikeli adım: Yakında..
    10. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden ahde..
    11. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    12. İdlibli ressam Mursi’nin resmini..
    13. "Bahreyn Çalıştayı stratejik bir hata"
    14. Tüm dünyaya duyurdu: Rusya'ya karşı..
    15. Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu!
    16. Ankara polisinden kaçakçılık operasyonu
    17. Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
    18. Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
    19. Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı’ya..
    20. "Sayıştay açıklaması rapordur"
    21. Camide üzerine ayakkabı dolabı..
    22. Malavi'de protestolar sürüyor
    23. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    24. 100. yıl anısına Yağlı Boya Resim..
    25. İran’dan ABD’ye sert yanıt
    26. Yakaladığı 110 kiloluk yayın balığını..
    27. Bolvadin’de bir Osmanlı geleneği ’Amin..
    28. Başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü
    29. Yöresel Ot Yemekleri Festivaline yoğun..
    30. Yangından kurtarılan kediler tedavi..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"