Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler, Kahramanmaraş’ta açılan ’Yöresel Lezzetler Fuarı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde sergilenen ve satışa sunulan fuarda, Malatya kayısısından Erzincan’ın tulum peynirine, İzmit’in pişmaniyesinden, Afyon’un lokumuna kadar farklı tatlarda ürün bulunuyor. Yaklaşık 100 çeşit ürünün sergilendiği fuarın bir ay açık kalacağı öğrenildi.

Fuarda satış yapan Halil İbrahim Neşnat, "Türkiye’nin birçok ilini bir araya getirdik. Bal, tahin, zeytin, pişmaniye ve peynir gibi ürünleri burada sergiliyoruz. Türkiye’yi biz vilayet vilayet geziyoruz. Amacımız vatandaşlara hizmet etmektir" diye konuştu.

Lezzet fuarında, Antalya’dan gelen iki adet deve ve iki midilli atlarıyla da çocuklara tur attırılıyor. Deve ve atlarla fuarda tur düzenleyen Hasan Turgut ise, “Burada çocuklarımızı deve ve atlara bindiriyoruz. Geçmişi canlandırmak için bu tür etkinliklere katılıyoruz” dedi.

Deveye binen Hasan Kalaycı isimli küçük çocuk ise, “İlk önce biraz heyecanlandım, çok güzel oldu bütün arkadaşlarımı davet ediyorum. Daha önce ben televizyondan görmüştüm deveyi şimdi üzerine bindim” dedi.