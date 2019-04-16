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Yöresel lezzetler 600 yıllık handa yarıştırıldı

Kastamonu'daki Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen yarışmaya 12 kadın, yöresel yemeklerle katıldı

16 Nisan 2019 Salı 16:15
Yöresel lezzetler 600 yıllık handa yarıştırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bulunan 600 yıllık Tarihi Kurşunlu Han'da yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen yarışmaya katılan 12 kadın, bölgeye özgü siriçke hamuru kesmesi, ekşili pilav, yaprak sarma, simit tiridi, keşkek, kara çorba, mantar mıhlaması, etli bulgurlu Devrekani mantısı, hamur sarması, etli siyez bulguru pilavı, yabani kuşkonmaz mıhlaması ve ekşili pilav hazırladı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Nebahat Gümüş'ün yaptığı kara çorba birinci, Meliha Serhoşoğlu'nun yabani kuşkonmaz mıhlaması ikinci, Nihal Yağız'ın yaprak sarması üçüncü seçildi.

Vali Yaşar Karadeniz, konuşmasında, gastronominin Kastamonu'nun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son dönemde gastronomi ile ilgili yaptığı konuşmalarda Kastamonu'dan da bahsettiğine işaret eden Karadeniz, "Bu da Kastamonu gastronomisinin farkındalığının oluşturulduğunun göstergesidir fakat bu konuda daha çok çalışmamız, daha çok göstermemiz lazım. İddialı olacağımız yemeklerimiz var. Bunların tanıtımını, sunumunu iyi yapalım. Bunların hepsini bir arada yaparsak başarılı oluruz. Gastronomi turizmi, tüm turizmin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kurşunlu Han'ın işletmecisi Cem Dilimel ise 600 yıllık geçmişi bulunan Kurşunlu Han'da yüzyıllara dayanan Kastamonu lezzetlerini bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kastamonu'ya özgü 814 çeşit yemek olduğunu vurgulayan Dilimel, "Kastamonu'nun bütün yemeklerini ortaya çıkarmak için güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Bildiğimiz ya da hiç tatmadığımız yemekler var. Gastronomi tutkunlarını Kastamonu'ya davet ediyoruz." dedi.


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:15
  1. Kastamonu
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