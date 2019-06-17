Yöresel kıyafetler kitre bebeklerde yaşatılıyor

Ağrı Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş kıyafetler, kitre bebekler üzerinden kursiyerlerin elleriyle yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Doğubayazıt’ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, yörede yaygın bir bitki olan geven bitkisinden elde edilen kitreden yapılan bebeklerle, yetenek ve becerilerini kullanarak, yöreye özgü unutulmaya yüz tutmuş kıyafetler ve motifleri tekrardan gün yüzüne çıkarıp, yaşatmaya çalışıyorlar.

Yöresel Kıyafetlerin ve yöreye özgü eski motiflerin özenle işlendiği Kitre Bebekler, genelde Doğubayazıt Müzesinde sergilenirken, Şehir Merkezinde Açılan Öğrenme Şenliğinde de halkın beğenisine sunuldu.

Sergide yoğun ilgi gören Kitre Bebekler, aynı zamanda satışa sunularak kursiyerlere ekonomik katkı sağlarken, bir taraftan da ilçeye gelen önemli misafirlere hediye ediliyor.

Doğal bitkilerle yapıldığı için sağlam ve gerçek bir görünüme sahip olan bebeklerin, ortalama 500 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını söyleyen Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezinde görev yapan Usta Öğretici Hasan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, yaptıkları Kitre Bebeklerde genel olarak Ağrı yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafet ve motiflerin kullanıldığını ve bunların tekrardan gün yüzüne çıkarılarak yeni nesillere aktarılmasını amaçladıklarını dile getirerek, ‘’Kitreden yöremize uygun eski motifleri, insanlarımızın eski kıyafetlerinin gözler önüne serildiği bebekler yapıyoruz. Bunların yapımında özel bir çaba yetenek el becerisi gerekli. Bu bebekleri daha çok Doğubayazıt ta yapıyoruz’’ dedi.

Yaptıkları Kitre bebeklerin genelde Doğubayazıt’ta bulunan müzede sergilendiğini anlatan Tanrıkulu şu sözleri kullandı: ‘’Yaptığımız ürünler genelde müzemiz için yapılıyor ve orada sergileniyor. Müzemiz bünyesindeki dağ evinde, yayla evinde, köy evinde sergilenmekte. Yörede unutulmaya yüz tutmuş ne kadar motif, eski gelenek varsa bu bebekler aracılığı ile yaşatılmaya çalışılıyor. Kitreden yapılıyor hepsi. Amacımız kültürümüze özgü unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi yeni nesillere aktarmak.’’