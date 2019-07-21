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Yöresel dansla satranç oynadılar

Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Dünya Satranç Günü’nde 7 bölgeden yöresel danslar sergileyerek satranç oynadı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:48
Yöresel dansla satranç oynadılar

Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Dünya Satranç Günü’nde 7 bölgeden yöresel danslar sergileyerek satranç oynadı.


Dünya Satranç Günü’nde Altındağ’nda rengârenk bir etkinliğe imza atıldı. Altındağ Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi tarafından organize edilen etkinlikte canlı satranç performansı gerçekleştirildi. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin satranç taşlarını temsilen yer aldığı ve Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen kıyafetler giyildiği gösteride, her hamlede yöresel halk oyunları sergilendi. Canlı satranç performansından sonra sahne alan ritim grubu da izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Altındağ Belediyesi’nin Hacettepe Mahallesi’ndeki hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.



"Gençleri spora ve sanata yönlendirmeliyiz"


Spora ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak gençlerimiz sporla ve sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı güzel nesiller yetişir. Gençlerimizin sporla ve sanatla iç içe olmaları için bizde adımlar atıyoruz. Dünya Satranç Günü’nü de renkli bir etkinlikle Altındağ’da kutladık. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de etkinliğe 7 bölgeden, 7 ayrı halk oyunu ile katılarak birliktelik ve kardeşlik mesajı verdi. Altındağ’da bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız. Kurum ve kuruluşlarla el ele vererek Altındağ’ı daha ileriye taşıyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:48
  1. sanat
  2. sergi

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