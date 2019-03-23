Yönetmen Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi’nde

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15.Uluslararası Kar Film Festivali kapsamındagerçekleştirilen etkinliklerde yönetmen Mustafa Karadeniz, öğrencilerle buluştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde gerçekleşen etkinlikte yönetmen ve yapımcı Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Çınar filmi gösteriminin de yapıldığı söyleşide filmin gerçek bir yaşam mücadelesini anlattığını dile getiren Karadeniz, ‘Hikayenin yüzde 70’i benim yaşadığım, yüzde 30’u ise Sarıkamış’ta yaşanmışgerçek bir hikaye. Sarıkamış’ın soğuğunda ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar annem beni her gün 3 kilometre sırtında taşımış. Bu film tek bir anneninbile gönlünde ışık yaksa bana yeter, benim bütün gayem bu’ şeklinde konuştu.

Çekimlerin çok zor şartlar altında gerçekleştiğini anlatan MustafaKaradeniz ‘çekimleri Sarıkamış’ta eksi 45 derecede gerçekleştirdik. Çekim sırasında 2kere donma tehlikesi geçirdik. Bazen vazgeçmeyi, bırakmayı bile düşündüm. Ama bu zorlukları görünce “insanlar burada nasılyaşıyorlar, hangi mücadeleleri veriyor, bunu tüm dünyaya göstermem lazım” motivasyonuylafilmi tamamladık’ dedi.

Birçok klip ve reklam çalışması bulunan Mustafa Karadeniz, gönlünde yatan aslanın sinema olduğunu belirtti. Karadeniz, yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi olan Çınar’ın, Kültür Bakanlığı ve Türk Hava Yolları tarafından desteklendiğini ve gerek ulusal gerek uluslararası birçok ödül aldığını ifade etti.

Söyleşinin ardından yönetmen Mustafa Karadeniz’eAtatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Abdulkadir Atik tarafından ödül takdim edildi.