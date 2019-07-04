Yönetmen Mesut Uçakan, "Film çekimlerimizde Kayseri’yi üs olarak kullanacağız"

Yönetmen Mesut Uçakan çekeceği film ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Filmin tamamının Kayseri’de çekileceğini anlatan Uçakan, Kayseri’yi imaj olarak ön plana çıkaracağını belirtti.

11 yaşında gizlice hafız olmak isteyen bir çocuğun hikayesinin Kayseri’de anlatılacağını ifade eden Yönetmen Mesut Uçakan yeni projesinde Kayseri’yi bir üs olarak kullanacağını belirterek; “Geçmişte beni tanıyanların çok iyi bileceği Reis Bey gibi, Kelebekler Sonsuz Uçar gibi, toplum gençliği çok fazla etkileyeceğini düşündüğüm güzel tarihi bir proje 1930’lu yıllarda yasaklar döneminde 11 yaşındaki bir çocuğun gizlice hafız olma yollarını anlatıyor. Birinci planda hafızlığı ve Kur’an-ı sevdirici o çocuğun bakışı içerisinde tarihi bakış atıyoruz. Yakın tarihe uzanmak biraz cesaret istiyor" iadesinde bulundu.

Uçakan, "Biz Kelebekler Sonsuz Uçar’da İstiklal Mahkemelerini eleştiren bir çalışma yaptık. Herkesin hafızasında aynı ciddiyetini koruyor. Bu filmde kültür ve sanat öğelerini öne çıkararak evrensel olarak her ülkede hayatın her döneminde olabileceği bir daralma dönemlerinde bir çocuğun heyecanı ve coşkusuna ortak olmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir konu o dönemleri çekmek demek hele ki öyle geçen bir dönemidam ve taş evler bulmak demektir bunu da en çok bu yörede bulabileceğimizi düşündük. Mekan araştırması yapmıştım orada lokal olarak bir takım yerler gördük. Ekibimle gelip dolaşacağız çevre köylerini gezeceğiz ve oralarda çalışabileceğimiz mekanlar belirleyeceğiz. Nasip olursa o filmi Kayseri’de çekmeyi düşünüyoruz. Çekerken de yöredeki farklı tiyatro gruplarında sinemaya ilgi duyanların yararlanabileceği bir ortamdan istifade etmek istiyoruz” dedi.