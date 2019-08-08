Yönetim kurulu üyeleri 12 bin TL aylık, 800 bin TL de ‘huzur’ parası alıyor! İş Bankası CHP’nin çiftliği

Yerel seçimlerde ele geçirdiği belediyelerde korkunç oranda aile-akraba kadrolaşmasına giden CHP’nin, İş Bankası’nı da benzer şekilde yönettiği belirlendi. Eski CHP kurmaylarının çocuklarının İş Bankası yönetimine girdiği, CHP kontenjanından bankanın Yönetim Kurulu’na giren üyelerin ise her yıl 900 bin TL’yi aşkın bedeli cebe indirdiği kaydedildi.

Moğultay’ın oğlu ‘İş’ini biliyor

Dünya üzerinde banka işleten tek siyasi oluşum olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüzde 28.09’una ortak olduğu İş Bankası çiftliğe dönmüş durumda. Belediyeler üzerindeki akraba kadrolaşmasını İş Bankası üzerinden de sürdüren CHP’nin, bankanın iştirakleri arasındaki İş Portföy’e eski Adalet Bakanı Mustafa Moğultay’ın oğlunu atadığı belirlendi. CHP kadrolaşmasının sembol ismi olan Mehmet Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay’ın, İş Portföy Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığı saptandı.

İş Bankası’nı yöneten ‘oğul’ Moğultay’ın babası Mehmet Moğultay, CHP/SHP’den Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde, “Hükümetten 5 bin kişilik kadro çıkardım. Bu kadroları örgütüme vermeyip de MHP’ye ve Refah’a mı verseydim. Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında hâkim alındı. Benim zamanımda bin civarında hâkim alındı. 3 bin hâkim aldık” şeklinde korkunç bir kadrolaşma itirafında bulunmuştu.

Kemal’in oğlu da İş’te

İş Bankası’ndaki oğulzadelerden bir diğeri ise Kemal Meral. CHP’den Ankara ve İstanbul Milletvekilliği yapmış olan Bayram Ali Meral’in oğlu Kemal Meral’in İş Bankası kadrolarına yerleştirildiği öğrenildi. Moğultay’ın oğlu Ulaş gibi Meral’in oğlu Kemal’in de 2014’ten beri bankada görevli olduğu bildirildi.

İş Bankası’ndaki oğulzade Kemal Meral’in ismi 2010 yılında darp olayına karışmıştı. Ankara’da kafe işleten CHP’li Bayram Meral’in oğlu Kemal Meral, anlaşmazlığa düştüğü dükkan sahibi Serdar Çakmak’ı tekme tokat öldüresiye dövdüğü kamera kayıtlarına yansımıştı.

CHP’lilerin İş’teki kazancı dudak uçuklatıyor

“CHP çiftliği” İş Bankası’na CHP kontenjanından giren Rahmi Aşkın Türeli, Murat Karayalçın ve Özcal Korkmaz’ın aldıkları maaş ise oldukça dikkat çekiyor. İşBank Yönetim Kurulu Üyesi olan CHP’li Karayalçın, Türeli ve Korkmaz’ın aylık 12 bin TL maaş aldığı bildirildi. CHP’li üyelerin her birinin İş Bankası’ndan edindikleri yıllık maaş kazancı 144 bin TL. Karayalçın, Türeli ve Korkmaz’ın bankadan huzur hakkı olarak yılda yaklaşık 800 bin TL’yi cebe indirdikleri bildirildi. CHP’li üyelerin İş Bankası’ndan elde ettikleri yıllık kazanç bedeli 944 bin TL olarak kayıtlara geçti. CHP kontenjanından İş Bankası yönetimine giren Müslim Sarı ise CHP Parti Meclisi’ne girince istifa etmek zorunda kalmıştı. CHP’li Sarı da yıllarca 900 bin TL’yi aşkın bedeli kasasına koymuştu.

Kılıçdaroğlu da İş bankası kökenli

Günümüzde İş Bankası’ndaki kadrolaşmanın düğmesine basan isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı. Kılıçdaroğlu, 2002’de milletvekili seçildiğinde İş Bankası’ndaki görevinden istifa etmemiş ve hem vekil maaşı hem de bankadan huzur hakkı almıştı.