Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
Gaziantep’te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.15 Mart 2019 Cuma 13:03
Gaziantep’te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Üst Yavuzeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi istikametine giden Cihan B. Yönetimindeki 33 NZP 35 plakalı kamyon köprü üzerinde kayması sonucu yön tabelasına çarparak kaza yaptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Cihan B. vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk mücadelesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.
YORUM YAZ