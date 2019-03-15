Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü yaralandı Gaziantep’te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Gaziantep’te kayarak reklam tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Üst Yavuzeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi istikametine giden Cihan B. Yönetimindeki 33 NZP 35 plakalı kamyon köprü üzerinde kayması sonucu yön tabelasına çarparak kaza yaptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Cihan B. vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk mücadelesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.