Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.C. idaresindeki 67 FB 004 plakalı otomobil, 100.Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinden yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Metin Akçakaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir süre yerde sürüklenen Akçakaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Akçakaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü B.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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