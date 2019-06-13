Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otobüs çarptı Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otobüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otobüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Susoy (76) isimli yaşlı adama Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susoy, Medikar Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın ikindi namazı için evinden camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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