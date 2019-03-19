0553 313 94 23

Yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı

Denizli’de yayalar için yapılan üst geçidi kullanmayıp orta refüjdeki boşluktan yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Melike Küçükgökçen’e otomobil çarptı.

19 Mart 2019 Salı 15:55
Yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı

Denizli’de yayalar için yapılan üst geçidi kullanmayıp orta refüjdeki boşluktan yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Melike Küçükgökçen’e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurupağaca çarpan sonrasında ise kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaza, Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Denizli-Ankara karayolu 2328 sokak kavşağında dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 20 NG 099 plakalı otomobil, orta refüjdeki boşluğu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi 1.sınıf öğrencisi Melike Küçükgökçen’e (15) çarptı. Genç kız ardından orta refüjde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri sonrasında tedavi etmek üzere özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve sonrasında Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenilen genç kız, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü R.A., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Ailesi gözyaşlarına boğuldu, arkadaşları yalnız bırakmadı


Küçükgökçen’in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından, bugün Karşıyaka Mahallesinde bulunan Tunalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak mezarlığına defnedildi. Cenazede genç kızın babası Hüseyin Küçükgökçen (45), annesi Serpil Küçükgökçen (42) ve ağabeyi Mehmet Küçükgökçen ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın, Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi’ndeki sınıf arkadaşları da cenaze törenine katılarak Küçükgökçen’e veda etti.


Kazanın meydana geldiği yerin yakınında üst geçit olmasına rağmen genç kızın, yolun karşısına geçmek için güvenli olan üst geçidi değil de araç yolunu neden kullandığı ise belirsizliğini koruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki oğlunu öldüren babanın davası
    1. İki oğlunu öldüren babanın davası
    2. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    3. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    4. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    5. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    6. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    7. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    8. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    9. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    10. Gençler istedi, Binali Yıldırım söz..
    11. Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi..
    12. Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler..
    13. AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı,..
    14. Malatya'da terör operasyonu
    15. Yolun karşısına geçmeye çalışan lise..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi..
    17. Rüşvet operasyonunda 1’i emniyet amiri..
    18. "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık..
    19. Yıldırım'dan İstanbullulara bir müjde..
    20. Aras: "Tümüyle şeffaf bir..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı