Yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine araba çarptı

Denizli’de yayalar için yapılan üst geçidi kullanmayıp orta refüjdeki boşluktan yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Melike Küçükgökçen’e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurupağaca çarpan sonrasında ise kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Denizli-Ankara karayolu 2328 sokak kavşağında dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 20 NG 099 plakalı otomobil, orta refüjdeki boşluğu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi 1.sınıf öğrencisi Melike Küçükgökçen’e (15) çarptı. Genç kız ardından orta refüjde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri sonrasında tedavi etmek üzere özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve sonrasında Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenilen genç kız, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü R.A., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu, arkadaşları yalnız bırakmadı

Küçükgökçen’in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından, bugün Karşıyaka Mahallesinde bulunan Tunalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak mezarlığına defnedildi. Cenazede genç kızın babası Hüseyin Küçükgökçen (45), annesi Serpil Küçükgökçen (42) ve ağabeyi Mehmet Küçükgökçen ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın, Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi’ndeki sınıf arkadaşları da cenaze törenine katılarak Küçükgökçen’e veda etti.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında üst geçit olmasına rağmen genç kızın, yolun karşısına geçmek için güvenli olan üst geçidi değil de araç yolunu neden kullandığı ise belirsizliğini koruyor.