'Yolun emniyeti yolcunun ehliyetine kadar…'

Her yolculuk bir hayalle başlar.

Yolculuğa talip olan herkesin, bin bir hayale gebe kalması kaçınılmazdır. İnsan, bu yüzden hayal kurmaktan hiç vazgeçmez. Defaatle kırılsa da hayalleri; o kırılmaların, bir bedel olduğunu bilir ve ödenen her bedelle, gerçeğe daha da evrilir hayal. İnsan, başka bir hayali ancak o vakit kurabilir.

Değil midir ki; gerçek, bir hayalin mutlak nasibi?

Bu mutlak nasibin gerçekleşmesi, elbette bedelsiz olmaz. Bedel ödemek acımasız bir kavram gibi gelse de kulağımıza; aslında çok dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Bir neşter düşünün; çok ürkütücüdür ama derinin altına ulaşabilmek için olmazsa olmazdır. Şifa bulmak isteyen, o neşterin acısına tahammül ederek kurtulmak ister derdinden. Hayallere ulaşmak uğruna gerçekleşen bu dönüşüm süreci; zordur, ağrılıdır, sancılıdır; belki uzun soluklu, belki de çok kısa bir vakte eşdeğerdir. Ama nihayetinde mutlak bir gerçekleşme vardır.

İnsan kendini ihtirasla değil; ümitle motive etmelidir.

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Çünkü hırsın; insanı körleştiren ve dur durak bilmeyen bir yanı vardır. Böylelikle; insan, dışarıdan gelecek tüm tehlikelere açık hale gelir. Ümit ise öyle mi? Sükunetli bir bekleyiştir Ümit. Emin ve pür dikkat bir şekilde hedefe kilitler sizi. Koşturtmaz, yormaz. Enerji cebinizde kalır; yar olur da asla bar olmaz.

Ruhen ve bedenen sağlıklı bir ömrün yol azığıdır Ümit. Hırsın isyan bayrağı çeken hadsizliğine karşı; Ümit, tevekkülle hafiflemeyi vaat eder. Hani hep deriz ya:

“Allah, nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış.”

Diye… İşte bu söz, içinde; bin bir ümit taşıyan, çok büyük bir motivedir. Serinlik verir; insanı, selamette hissettirir. Olmuyorsa, daha hayırlı bir vakte ertelenmiştir. Böyle düşünen insan; kuruntu düşünceler içinde boğmaz kendini.

Ümit var olan, hayatı ıskalamaz.

Bilir ki; Yaradan ona kaldıracağından daha fazlasını zaten vermeyecektir. Bu yüzden; oyalanmaz, sızlanmaz ve verileni hakkıyla taşıma gayretine düşer. Bu ehliyetli kişiye, yollar; emniyetli hale gelir. Bu hizalı gidiş; yolunda, dost doğru gidebilenlerin kârıdır.

Yollar, kimseyi sahip kılmaz; sahip olmak isteyenler yolcu olamazlar.

Yolda olmak aynı zamanda emanetçi olmaktır. Emanetse, ancak; ehlinin elinde zarar görmez. Ehliyetli kişi emanete; gözü gibi bakar ve gözden kaçırmaz. “Benim” dediği yerde durur yolculuk. Yolda durmaksa bilirsiniz kazaya sebep olur.

Her şey seyrine koyulmuş giderken; yalnızlığı tercih etmek intihardır!

Herkesle olunmaz elbette ama en azından iki gönül bir olmalı… Samanlığı seyran edecek, bir boyutu olmalı bu yarenliğin. Çünkü; birlikte olmak, birbirine derman olmaktır. Biri düşerse, diğeri kaldırır elbet; biri yara alırsa, diğeri sarar sarmalar; biri üşürse, diğeri kucaklar; biri uyursa, diğeri uyanık kalır. Her şeyin nasıl yolunda gideceğini, ünsiyet öğretir insana; katarak, katlanarak ve kat ederek…

Had aşılırsa, yollar aşılmaz olur.

Ünsiyet içindeki insan, hayrı olduğu gibi şerri de esirgemez olur. Bir an gelir sözünü de esirgemez. Saygı unutulur, eksik edilirse yüz göz olunur. Dolayısıyla; haddini bilenler azaldıkça, hiçbir şey yolunda gitmemeye başlar. Kimse, varacağı yere vaktinde yetişemez. Zaman, sızlanır.

Yolların çığırtkan ve hırçın yolculara tahammülü yoktur.

Yola çıkan, yolda olan herkesin bir hayali olduğu gibi; her yolun da kendince bir hikayesi vardır. Bu ömre bedel hikayeleri duyabilenler; sessiz ve edeple yürüyenlerdir ancak. Çünkü yollar, yolcuların hizada kalabilmeleri adına ara ara fısıldar. Daha önce bu yoldan gelip geçenlerin hikayelerini anlatır durur ama durdurmaz. Yolların kıssalarını işitenler, temkinli olmaya koyulur ve saadetle yürürler. Her şey yolunda giderken, hoşa gitmeyen; o yolu layıkıyla okuyamamak ve bir ihtiyaç molası veremeyecek kadar meşgul olmaktan kaynaklı… Yok başka izahatı!

Güzel hikayeleri olan yollara, gölge düşüren yolsuzlar da yok değil elbet!

Kim bilir; belki bu da bir hikmet? Hasılı; kader sadedinde her şey yolunda... Fakat insan ehliyetli mi? Orası meçhul. Bahaneye gerek yok. Ukalalığın lüzumu yok. Ehliyetli olana her yol emniyetli…